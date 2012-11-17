На Одеському газовому родовищі пробурено 4 свердловини

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун.

«Петро Годованець» пропрацював вже чотири місяці, пробурив чотири свердловини», – сказав В.Чупрун.

Як повідомляв УНІАН, самопідйомна плавуча бурова установка «Петро Годованець» на початку липня завершила буріння свердловини №11 завглибшки 1170 м і розпочала роботи на свердловині №21 на Одеському газовому родовищі.

«Чорноморнафтогаз» на початку червня приступив до активної фази освоєння Одеського і Безіменного родовищ природного газу. Продовження облаштування Одеського і Безіменного родовищ з використанням двох сучасних СПБУ дасть змогу вже у 2013 році видобути з родовищ більш як 600 мільйонів кубометрів, а з 2014 року - вийти на рівень річного видобутку понад мільярд кубометрів природного газу.

Таким чином, отримані результати стануть важливою частиною виконання «Чорноморнафтогазом» програми з триразового збільшення річного видобутку природного газу - з 1,05 млрд кубометрів у 2011 році до 3 млрд у 2015 році.

Довідка УНІАН. У 2011 році національна енергетична компанія "Нафтогаз України" купила плавучу бурову установку майже за 400 млн. дол. у британської компанії Highway Investment. Президент Віктор Янукович зазначав, що в майбутньому планується закупівля ще п'яти вишок.

Одеське і Безіменне газові родовища були відкриті в 1988 році. У 2006 році на Одеському родовищі розпочалися роботи з його освоєння і було встановлено блок-кондуктор БК-1. Проте через відсутність грошей роботи були припинені. Відтоді до 2011 року на родовищах проводилися тільки геологорозвідувальні роботи з уточнення запасів. Відкриття нового продуктивного горизонту на Одеському родовищі дало змогу збільшити сумарні запаси обох родовищ до 22 млрд кубометрів природного газу.