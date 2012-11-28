У грудні ФДМУ продовжить продаж держчасток в енергетичних компаніях

Фонд державного майна України виставить на продаж 19 грудня п.р. на фондовій біржі «Іннекс» 0,998% пакет акцій «Хмельницькгазу».

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ «Відомості приватизації» від 28 листопада п.р.

Початкова ціна 0,998% пакету, що виставляється на продаж, становить 2 млн 212 тис. грн.

ФДМУ також 20 грудня п.р. виставить на продаж на Українській міжнародній фондовій біржі 8,24% пакет акцій ПрАТ «Київоблгаз». Початкова ціна 8,24% пакету, що виставляється на продаж, становить 21 млн 701 тис. грн.

Фонд держмайна також планує 21 грудня п.р. виставити на продаж на фондовій біржі ПФТС 4,974% пакет акцій ПрАТ «Одесагаз». Початкова ціна 4,974% пакету, що виставляється на продаж, становить 14 млн. 227 тис. грн.

Довідка УНІАН. ПрАТ з газопостачання і газифікації «Хмельницькгаз» (м. Хмельницький) спеціалізується на транспортуванні і подачі природного газу промисловим і теплопостачальним підприємствам, споживачам бюджетної сфери, населенню області.

25,99% акцій ПрАТ «Хмельницькгаз» належать НАК «Нафтогаз України», 48,33% – ТОВ «Газтек» (м. Київ).

«Хмельницькгаз» завершив 2011 рік з чистим прибутком 45,540 млн грн, тоді як за 2010 рік чистий збиток підприємства становив 18,096 млн. грн.

ПрАТ з газопостачання і газифікації «Одесагаз» (м. Одеса) спеціалізується на транспортуванні і подачі природного газу промисловим і теплопостачальним підприємствам, споживачам бюджетної сфери, населенню області.

ПрАТ «Київоблгаз» (м. Боярка, Київська обл.) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ у Київській області.

33,24% акцій ПрАТ «Київоблгаз» належать НАК «Нафтогаз України», 31,0159% – ЗАТ «КУА АПФ «Національний резерв» (м. Київ).

«Київоблгаз» завершив 2011 рік з чистим прибутком 109,895 млн грн, тоді як за 2010 рік чистий збиток підприємства становив 15,696 млн грн.