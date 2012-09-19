Газова імперія Фірташа дісталася до Волині: Газтек купив 23,4% «Волиньгазу»

Трансляція конкурсу, який проводився за принципом аукціону, велася на сайті Фонду держмайна.

Таким чином, в результаті цієї покупки "Газтек" сконцентрував у своїй власності близько 37,86% акцій «Волиньгазу» (до приватизаційного конкурсу "Газтеку" належало 14,44% акцій облгазу).

Всього в цьому конкурсі взяли участь дві компанії. Другим учасником була ТОВ "Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест", яка готова була придбати держпакет «Волиньгазу» за 24 млн. 800 тис. грн.

Під час торгів реалізаційну ціну держпакета було підвищено на чотири кроки. Розмір одного кроку становив 250 тис. грн.

Нагадаємо, покупець держпакета «Волиньгазу» буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 2,6 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Волиньгаз» займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям у Волинській області.

На сьогоднішній день мажоритарний пакет акцій ПАТ «Волиньгаз» розділено на чотири практично однакові частини - по 14% кожна, які перебувають у власності компаній ЧАТ "Газтек", ЧАТ "Ролюкс", ЧАТ "Агропромкомплект", ЧАТ "Тернопромсервіс".

ЧАТ «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій ряду українських облгазів. «Газтек», зокрема, придбав останнім часом на приватизаційних конкурсах блокуючі держпакети акцій «Миколаїв-», «Івано-Франківськ-», «Севастополь-», «Дніпропетровськ-», «Запоріж-», «Луганськ-», "Вінницягазу".

Власниками самого «Газтеку» є ряд кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited.

На початку вересня ц.р. «Газтек» залучив у банку «Надра» (м. Київ) кредит на 250 млн. грн для придбання акцій підприємств з газопостачання і газифікації.

Банк «Надра» контролюється українським бізнесменом Дмитром Фірташем.