Українці зможуть міняти мобільних операторів, зберігаючи свій номер

У Міністерстві юстиції повідомили про набуття чинності з 21 листопада наказу Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації "Про затвердження технічних вимог до телекомунікаційних мереж України щодо забезпечення надання послуг перенесення абонентського номера та користування персональним номером".

Цей документ дозволяє впровадити послугу перенесення мобільних номерів при зміні оператора - Mobile Number Portability (MNP), повідомляє Комерсант-Україна.

Для цього буде створена єдина база даних. Абоненти зможуть міняти оператора зі збереженням номера необмежену кількість разів. Як розповіло джерело, щоб зберегти номер, абонентові треба буде звернутися з письмовою заявою до оператора, у мережі якого він захоче обслуговуватися.

Міграція в нову мережу займе менше доби, однак послуга буде платною, як повідомив співрозмовник, близько 40 грн - на рівні середнього місячного рахунку українського абонента мобільного зв'язку. Для порівняння, у європейських країнах плата за MNP в середньому становить 8,38 євро. Найвища плата діє в Португалії (40 євро) і Великобританії (43,55 євро). У Данії, Хорватії, Ірландії та низці інших країн послуга безкоштовна.