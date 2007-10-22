У БЮТ порахували, що Янукович купляв газ по 160 доларів

У прямому ефірі радіо «Ера» кандидат у народні депутати від БЮТ Сергій Терьохін заявив, що не може бути й мови про встановлення ринкових цін на газ, адже і постачальник, і Україна, що надає послуги транзиту по своїй території – природні монополісти, повідомляє сайт БЮТ

«Ми повинні сісти і домовитись, яким чином будемо обмінювати газ, як товар - на послугу транзиту», - вважає Терьохін.

Щодо боргу, який з‘явився за останній рік правління уряду Віктора Януковича, Терьохін попередив, що після приходу до влади нового уряду питання куди пропали кошти, заплачені за блакитне паливо, буде обов‘язково з‘ясоване.

«Якщо розкласти цей борг на ціну газу, то виявиться, що уже в цьому році Україна отримувала газ по ціні понад 160 доларів за тисячу кубометрів», - попереджає Сергій Терьохін.