У БЮТ порахували, що Янукович купляв газ по 160 доларів
11:14, 22 жовтня 2007Суспільство
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Терьохін радить домовлятися з Москвою
|Сергій Терьохін
«Ми повинні сісти і домовитись, яким чином будемо обмінювати газ, як товар - на послугу транзиту», - вважає Терьохін.
Щодо боргу, який з‘явився за останній рік правління уряду Віктора Януковича, Терьохін попередив, що після приходу до влади нового уряду питання куди пропали кошти, заплачені за блакитне паливо, буде обов‘язково з‘ясоване.
«Якщо розкласти цей борг на ціну газу, то виявиться, що уже в цьому році Україна отримувала газ по ціні понад 160 доларів за тисячу кубометрів», - попереджає Сергій Терьохін.
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