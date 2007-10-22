По Московському мосту розкидало п`ять автомобілів (фото)

Московський міст в Києві не дарма називають проклятим. Недільна ДТП, що трапилася близько першої дня, паралізувала рух на переправі через Дніпро більш ніж на три години. І знову виною всьому реверс. На початку реверсної смуги, з боку Петрівки, по всіх смугах було розкидано 5 побитих авто: "БМВ", "Ніссан", "Мазда", "Міцубісі" і "Опель", трохи зачепило і тролейбус. Навколо валялися деталі — пружини, колеса, а вся проїжджа частина була густо усипана битим склом.

Люди виходили із транспорту і йшли натовпом, нагадуючи першотравневу демонстрацію часів СРСР. Водії ж намагалися об`їхати згубне місце, так що рух застопорився практично на всіх головних магістралях столиці.

"У "Ніссана" відірвало капот, і він підлетів прямо мені під колеса. У мене тепер розірвано колесо, трохи пом`яті дверці. Але це дурниця, моя машина менше всього постраждала. У "БМВ" весь передок пом`ятий, та і з водієм проблеми, — розповів Микола Соловіцький, водій "Опеля". — Я підійшов до нього — у нього очі відкриті і реакції ніякої".

Микола збирався днями продавати машину, тепер доведеться відкласти. Водій тролейбуса Михайло Полозук сказав: "БМВ, мабуть, ударили ззаду, потім "Мазду" розвернуло і вона двічі "поцілувала" боки мого тролейбуса. Благо, я їхав нешвидко і всі пасажири сиділи, так що відбулися переляком". До місця ДТП примчали три "швидкі". Лікарі казали, що постраждали 6 чоловік. За словами очевидців, двоє людей загинуло.

Шофери, що стояли у пробці, додавали роботи даішникам, оскільки раз у раз натрапляли один на одного і били фари. Стояти в пробці не захотів один з водіїв кілометрової тягучки. Він вирішив розвернутися і зачепив "Жигулі". Обидва опинилися на зустрічній на краю моста, але все обійшлося.

Реверс обіцяють прибрати вже багато років. Останньою датою називають 1 грудня.

Люди гурбою йшли через весь міст. Подолавши місце загальної "товкучки", намагалися зупинити хоч якийсь транспорт.

"Мазда" двічі розцілувала лівий бік тролейбуса. Позаду цієї парочки залишився "БМВ" з пом`ятим передком.

"Міцубісі" — один з 5 учасників "боротьби". Іномарці сильно дісталося, передня частина відновленню не підлягає. ""Ніссан", що їхав у бік Троєщини, підчепили ззаду. Автомобіль підкинуло вгору, а потім понесло на зустрічну і розвернуло. По всьому мосту валялися запчастини іномарки, поряд з машиною лежав капот. "Опель", наїхавши на нього, позбувся колеса, інші машини побили фари і погнули боки.

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