Мешканців будинку, що вибухнув, хочуть заселити в «братську могилу»?

12:21, 22 жовтня 2007
Суспільство
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Черговики не проти помінятися

За даними глави МНС Нестора Шуфрича завали на місці будинку, знищеного вибухом газу, розбиратимуть уручну до ранку понеділка. Дніпропетровськ, 13 жовтняЗруйнований вибухом побутового газу будинок в Дніпропетровську на вул. Мандриківський можуть відремонтувати і знов заселити колишніми мешканцями! Про це з посиланням на представника генпідрядника, президента обласної будівельної асоціації «Дніпро» Станіслава Федорова, пише Сєгодня.

"Однозначно демонтують третій і четвертий під`їзди, - заявив Федоров. - А по першому і другому буде створена спецкомісія. Вона вивчить ступінь пошкодження будинку і після експертизи вирішить, можна чи ні його експлуатувати. Але особисто я вважаю, що ці два під`їзди можуть повторно заселити. На даний момент, окрім вибитого скла, там особливих пошкоджень немає. Та і не можна втрачати так просто 5 тисяч кв.м. житла!"

Велика частина мешканців в шоці від перспективи повернутися у відремонтований після вибуху будинок. Вони називають його «братською могилою» і стверджують, що не погодяться на повторне заселення навіть якщо їм доплатять за це.

Проте в місті говорять, що в будинок не обов`язково вселятимуть постраждалих. Його можуть після ремонту віддати тим, хто стоїть в черзі на житло. Черговиків далеко не всіх лякає така перспектива. Багато хто мотивує свою позицію тим, що не вірить у примари…

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