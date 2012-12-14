У вихідні на вулиці Києва вийде важка спецтехніка: просять не заважати

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, з 14 до 16 грудня «Київавтодор» проводитиме роботу з очищення вулиць і вивезення снігу з автошляхів міста.

Забезпеченню організації дорожнього руху та безперебійної роботи дорожників сприятиме ДАІ міста.

Аби мінімізувати перешкоди дорожнім службам під час інтенсивної очистки вулично-шляхової мережі від снігу, у комунальній корпорації «Київавтодор» просять водіїв не паркуватися у центрі міста та, за можливості, утриматися від поїздок без нагальної потреби у найближчі вихідні.