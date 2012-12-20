Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області, Тисменицький районний суд виніс вирок у справі про вбивство, яким визнано винним та засуджено 29-річного жителя Львівської області за вчинення умисного вбивства з корисливих мотивів та розбійному нападі з метою заволодіння чужим майном.

Суд погодився з доводами державного обвинувачення та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Після проголошення вироку підсудний намагався вчинити самогубство, перерізавши вени на руках. Однак, йому було вчасно надано медичну допомогу.

На даний час прокуратурою вивчається законність винесеного вироку.