У Луганській області у снігу застряг міжнародний автобус з 25 пасажирами

Як повідомили УНІАН у ГТУ МНС у Луганській області, автобус "VOLVO", в якому перебували 25 пасажирів, частково з'їхав з дороги і не зміг продовжити рух.

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Рятувальникам за допомогою автомобіля САРМ вдалося вивільнити автобус з снігового замету. Пасажирів автобусу рятувальним автомобілем було доставлено до кафе митниці, де їх пересадили на інший автобус, який слідував до Ростова-на-Дону.