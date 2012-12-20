У Луганській області у снігу застряг міжнародний автобус з 25 пасажирами
14:50, 20 грудня 2012Суспільство
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У Свердловському районі (Луганська область) на трасі "Свердловськ-Бірюкове" застряг рейсовий автобус Луганськ - Ростов-на-Дону (Російська федерація).
Пасажири потрапили в халепу
Як повідомили УНІАН у ГТУ МНС у Луганській області, автобус "VOLVO", в якому перебували 25 пасажирів, частково з'їхав з дороги і не зміг продовжити рух.
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Рятувальникам за допомогою автомобіля САРМ вдалося вивільнити автобус з снігового замету. Пасажирів автобусу рятувальним автомобілем було доставлено до кафе митниці, де їх пересадили на інший автобус, який слідував до Ростова-на-Дону.
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