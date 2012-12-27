Нацбанк планує випуск 19 пам'ятних монет

Планується випуск монет номіналом від 2 до 100 грн із золота, срібла і нейзильберу.

Зокрема, буде випущено монети: "1025-річчя хрещення Київської Русі"; "Материнство"; "Українська вишиванка"; "1000-ліття Лядовського скельного монастиря"; "Нестір Махно"; "650 років першій писемній згадці про м. Вінницю" та ін, повідомляється на сайті регулятора..

Як повідомляв УНІАН, у січні-вересні 2012 року Нацбанк реалізував 8 тис. монет із золота, 97 тис. – із срібла, 803 тис. – з нейзильберу. Сума виручки від продажу таких монет за три квартали п.р. вже становила 118 млн грн, при тому що за весь 2011 рік цей показник був на рівні 80 млн грн.

Загальна кількість випуску Нацбанком становить майже 550 пам'ятних монет, у т.ч. близько 30 монет - у 2012 році.