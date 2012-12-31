Колектив агентства УНІАН вітає всіх із Новим роком
21:35, 31 грудня 2012Суспільство
1383 0
Нехай Новий рік принесе вам тільки хороші новини!
З Новим роком! / Фото ВКонтакте
Дорогі друзі! Від щирого серця колектив агентства УНІАН вітає всіх передплатників і колег-журналістів зі святами. Нехай Новий рік принесе вам тільки хороші новини!
Ми ж, у свою чергу, потурбуємося, щоб ці новини ви дізнавалися одними з перших.
Успіхів вам, здоров`я і творчого натхнення!
З Новим роком і Різдвом Христовим!
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter