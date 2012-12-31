Колектив агентства УНІАН вітає всіх із Новим роком

21:35, 31 грудня 2012
Суспільство
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Нехай Новий рік принесе вам тільки хороші новини!

мандарини. Фото ВКонтакте

Дорогі друзі! Від щирого серця колектив агентства УНІАН вітає всіх передплатників і колег-журналістів зі святами. Нехай Новий рік принесе вам тільки хороші новини!

Ми ж, у свою чергу, потурбуємося, щоб ці новини ви дізнавалися одними з перших.

Успіхів вам, здоров`я і творчого натхнення!

З Новим роком і Різдвом Христовим!

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