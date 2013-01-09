ЗМІ: Викраденого нігерійськими піратами українця звільнили

Раніше ЗМІ повідомляли про звільнення тільки італійців.

Пірати напали на судно Asso Ventuno, яким керує компанія Augusta Offshore з головним офісом в Неаполі, 23 грудня біля узбережжя нігерійського штату Байельса. При захопленні моряки не постраждали, а саме судно пірати незабаром звільнили. Після атаки залишені на судні моряки зуміли благополучно привести його в порт, повідомляють РІА Новости.

Напад піратів стався в районі, де діє повстанське угрупування "Рух за звільнення дельти Нігера" (MEND). Її бойовики здійснюють напади на об'єкти нафтовидобувної галузі країни, а також викрадають іноземців, що працюють у нафтовій промисловості, з метою отримання викупу. Також тут орудують пірати, які грабують цивільні судна.