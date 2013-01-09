УМВС: Колишній офіцер ДАІ загинув на корпоративі внаслідок нещасного випадку

Про це повідомили УНІАН у Відділі з питань зв'язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області.

Як уточнив начальник ВЗГ Володимир Шаблієнко, смерть 53-річного бізнесмена, колишнього офіцера ДАІ, викликана його падінням з висоти – з балкона третього поверху будівлі на перший. При цьому було одержано «черепно-мозкову травму і стався крововилив у мозок».

Відповідно до відомостей з інших джерел агентства, загиблий вийшов на балкон будівлі театру, при цьому спіткнувся і полетів на перший поверх, впавши на двоярусні декорації ТЮГ.

Водночас директор ТЮГ Євген Бубер заперечує, що здає третій поверх приміщення театру в оренду для проведення корпоративних вечірок і не коментує обставин трагічної події.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня, після корпоративної вечірки в Одеському театрі юного глядача прибиральниця виявила труп колишнього міліціонера, 53-річного одесита з множинними ранами голови. За даними Відділу з питань зв'язків з громадськістю МВС України в Одеській області, новорічна вечірка відбулася в Одеському ТЮГ 7 січня. На думку співробітників міліції, можлива причина смерті – нещасний випадок.