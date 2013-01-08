Після корпоративної вечірки в Одеському ТЮГ виявили труп

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю МВС України в Одеській області, новорічна вечірка відбулася в театрі 7 січня. Сьогодні, 8 січня, близько 12.00 у будівлі було виявлено труп одного з гостей, пенсіонера правоохоронних органів.

За словами начальника ВЗГ Володимира Шаблієнка, «труп 53-річного одесита з численними ранами голови виявила прибиральниця. Слідчо-оперативна група Приморського РВВС обстежувала місце пригоди. На думку співробітників міліції, можлива причина смерті – нещасний випадок».

Причини смерті чоловіка встановлює судово-медична експертиза.