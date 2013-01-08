Після корпоративної вечірки в Одеському ТЮГ виявили труп
23:24, 08 січня 2013Суспільство
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Після корпоративної вечірки в Одеському театрі юного глядача виявлено труп колишнього міліціонера.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю МВС України в Одеській області, новорічна вечірка відбулася в театрі 7 січня. Сьогодні, 8 січня, близько 12.00 у будівлі було виявлено труп одного з гостей, пенсіонера правоохоронних органів.
За словами начальника ВЗГ Володимира Шаблієнка, «труп 53-річного одесита з численними ранами голови виявила прибиральниця. Слідчо-оперативна група Приморського РВВС обстежувала місце пригоди. На думку співробітників міліції, можлива причина смерті – нещасний випадок».
Причини смерті чоловіка встановлює судово-медична експертиза.
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