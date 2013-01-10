Від Попова вимагають пояснити, чому тварини в зоопарку сидять голодні

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції, так Т.Меліхова відреагувала на інформацію у ЗМІ щодо Київського зоопарку, а саме - відсутність коштів на закупівлю корму для тварин.

Депутат зазначила, що поки бюджет Києва на 2013 рік не затверджено, фінансування галузей та установ відбувається за принципом витрати коштів в обсягу 1/12 кожного місяця від бюджету минулого року.

“Тому гроші на закупівлю корму для тварин повинні були бути виділені. Чому вони не дійшли до зоопарку, відомо, мабуть, тільки виконавчому органу Київради», - зауважила Т.Меліхова.

«Складається враження, що влада робить усе можливе, щоб створити якнайбільше скандалів навколо Київського зоопарку і переконати громаду, що краще його взагалі закрити і не знущатися над тваринами...”, - вважає вона.

Т.Меліхова наголосила на терміновості вирішення питання стосовно життєдіяльності зоопарку.

Днями інтернет-проект «ФрАза» оприлюднив матеріал про те, що Київський зоопарк перебуває на межі катастрофи.

«Київський зоопарк тихо захопили рейдери, тварин нічим годувати, директора немає на місці, а його нові заступники зайняті ремонтом кабінетів», - поскаржилися співробітники зоопарку, повідомила «ФрАза».

За їхніми словами, нове керівництво нічого не тямить у справах зоопарку, а «свою роботу вони розпочали з розподілу й облаштування кабінетів, закупівлі крісел, канцелярії, на що пішло вже понад 50 тис. грн». При цьому в останні дні тваринам звичні корми замінюють сурогатами, тому що гроші на закупівлю не виділені.