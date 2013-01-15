Завтра в Україні йтиме дощ

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра в країні буде хмарно, очікується невеликий, у західних областях - помірний дощ і мокрий сніг, лише у східних областях, Криму та Приазов'ї без істотних опадів. В Україні місцями туман; на дорогах, крім півдня, ожеледиця. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у південній частині подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - від 2° морозу до 3° тепла, у східних областях та на Сумщині - 4-9° морозу, вдень - 1-6° тепла; у південній частині вночі - 0-5° тепла, вдень - 6-11°.

По Київській області хмарна погода. Невеликий дощ і мокрий сніг; туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі - від 2° морозу до 3° тепла, вдень - 1-6° тепла.

У Києві невеликий мокрий сніг та дощ; туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі - близько 0°, вдень - 2-4° тепла.