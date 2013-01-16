Міністр каже, що могильник ядерних відходів в Україні побудують цього року

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Донецьку повідомив міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков.

«У Чорнобильській зоні будується могильник для відпрацьованого ядерного палива. Перша черга вже готова на 95%, друга черга – на 84%... Цей могильник буде побудовано за планом у 2013 році», - сказав міністр.

Він пояснив, що цей могильник «матиме основні функції – це утилізація того, що залишилося на Чорнобильській атомній станції, зберігання відпрацьованого ядерного палива з діючих українських станцій.

«Це просто звичайна утилізація. Оскільки ця зона вже непридатна для життєдіяльності регіону», - додав О.Проскуряков.

Довідка УНІАН. 9 лютого 2012 року Верховна Рада прийняла Закон "Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування й будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій".

Влітку минулого року екологи виступили проти будівництва сховища ядерних відходів у Чорнобильській зоні, висловивши, зокрема, стурбованість питанням транспортування відходів до сховища й можливим забрудненням навколишнього середовища.