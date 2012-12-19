На Чорнобильській АЕС відновлено роботи

Зокрема, 17 грудня відновлено роботи зі звільненню блоку № 1 від ВЯП. До 30 листопада 2013 року до СВЯП-1 (сховище відпрацьованого ядерного палива) має бути перевезено 1325 відпрацьованих тепловиділяючих складок і виготовлено близько 1250 «коротких» пеналів для зберігання ВЯП у сховищі.

У компанії відзначили, що за аналогією з виконаними роботами зі звільнення від ВЯП блоку № 2, роботи на блоці № 1 виконуватимуться відповідно до «Заходів, які забезпечують процес звільнення блоків №1, 2 Чорнобильської АЕС від ядерного палива», введеними у дію наказом № 51 від 26.01.2012, з дотриманням умов Окремого дозволу Державної інспекції з ядерної безпеки на ЧАЕС.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2010 року третій блок Чорнобильської АЕС було повністю звільнено від відпрацьованого ядерного палива. Переміщене паливо тимчасово зберігатиметься у СВЯП-1 до моменту введення в експлуатацію сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (проект СВЯП-2), яке очікується не раніше 2013 року.