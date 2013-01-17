На Луганщині начальниця ЖЕКу завдала державі збитків на 600 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Луганській області, з вини керівниці управління житлово-комунального господарства одного з містечок на Луганщині поблизу населеного пункту виникло звалище побутових відходів площею 0,5 га. Повідомляється, що наприкінці грудня до Управління боротьби з економічною злочинністю ГУМВС України у Луганській області звернулися жителі невеликого шахтарського містечка. За їхніми словами, останнім часом неподалік від їх міста утворилося величезне сміттєве звалище розміром з футбольне поле, куди постійно звозять усе нові й нові відходи.

Як з'ясувалося, півтора роки тому керівниця місцевого управління ЖКГ, до компетенції якої входили функції зі збору, вивезення й утилізації всіх міських побутових відходів, вирішила перестати вивозити ці самі побутові відходи на офіційне звалище і платити за це. Натомість вона задумала створити місцеве сміттєзвалище, а всі «заощаджені» кошти використовувати на власний розсуд.

Наприкінці грудня працівники міліції спільно з колегами з екологічної інспекції на під'їзді до імпровізованого звалища затримали черговий сміттєвоз.

Згідно з висновками експертизи, несанкціоноване звалище твердих побутових відходів на земельній ділянці площею в 0,5 га стало причиною забруднення ділянки і реальною загрозою життю і здоров'ю людей, а також довкіллю. Незаконними діями чиновниці державі завдано збитків на суму 571 тисяча гривень.

Даний факт занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрите кримінальне провадження. Попередню кваліфікацію дій чиновниці здійснено за ст. 239 (Забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.