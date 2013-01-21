Одна з жертв 17-річного грабіжника померла у львівській лікарні

Про це сьогодні повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається в повідомленні, інша жінка, 80-річна жителька Львова, досі знаходиться в лікарні. Стан її здоров’я – стабільно важкий.

Обидві жінки стали жертвами нападу 17-річного жителя Трускавця. Їх 12 січня у Львові на вулиці Вічевій виявили біля монастиря «Бенедиктинок» у непритомному стані.

Як з’ясували правоохоронці, вказані вище потерпілі є не єдиними в переліку тих, кого пограбував та побив 17-річний молодик. На рахунку неповнолітнього вже п’ять нападів на жінок.

Зараз за усіма фактами нападів триває досудове слідство. Відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Хлопця заарештовано.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня львівські правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у скоєні розбійного нападу і пограбуванні двох жінок парафіянок монастиря.

12 січня в центрі Львова біля жіночого монастиря Бенедиктинок на вулиці Вічевій випадкові перехожі знайшли двох жінок із численними травмами. Обох жінок знайшли непритомними – одну на сходах до церкви, іншу – неподалік біля припаркованих автомобілів.Відомо, що вони були парафіянками монастирського храму і йшли на ранкову службу.

За даними міліції, затриманий 17-річний житель міста Трускавця бив та грабував жінок. Награбоване молодик здавав у ломбарди, а за отримані гроші розважався у нічних клубах міста. Неповнолітній житель міста Трускавця - син заможних батьків. Молодик скоював злочини переважно у центральній частині Львова і завжди у ранковий час. При цьому він не просто грабував жінок, а з особливою зухвалістю бив їх, отримуючи таким чином від своїх жертв інформацію щодо пін-коду до банківської карточки чи мобільного телефону.