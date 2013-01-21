В Іспанії на вершині гірського хребта встановили прапор України

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Свободи», незважаючи на складні погодні умови, вони піднялися на вершину гірського хребта Гвадаррама, що розділяє провінцію Кастілья і Лєон з Мадридською автономією, та встановили там Державний прапор України.

В акції, організованій осередком українських націоналістів в Іспанії за сприяння єдиної україномовної газети на Піренейському півострові «The Ukraine times», взяли участь батьки, діти і вчителі суботніх шкіл імені Героїв Крут міста Алькоркон та «Світанок» міста Алкала де Енарес Мадридської автономії.

Державний прапор України підняв активний прихильник ідеї незалежності української нації, уродженець Донбасу Роман Шкретко. Одночасно на вершину підняли червоно-чорний прапор української революції (директор школи ім. Героїв Крут Оксана Копчак) та прапор ВО «Свобода» (представник партії в Іспанії Іван Вовк), зазначається в повідомленні.

Як заявив співорганізатор акції І.Вовк: «Сьогодні ми разом з вами творимо нову сторінку історії української трудової міграції в країнах Європи – вперше піднімаємо прапор України до Дня Соборності на гірській вершині поза межами нашої держави, чим заявляємо про єдність українців у всіх країнах світу з кровно-духовною спільнотою в рідній Вітчизні».