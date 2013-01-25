Суд заарештував трьох запорізьких міліціонерів, які катували підозрюваних

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, вчора, 24 січня, Вільнянський районний суд Запорізької області виніс рішення про обрання для трьох співробітників карного розшуку Вільнянського РВВС запобіжного заходу у вигляді арешту на період проведення досудового слідства.

Як повідомляв УНІАН, три співробітники Вільнянського райвідділу ГУ МВС України в Запорізькій області були затримані 22 січня - після того, як до правоохоронних органів із лікарні Вільнянська надійшло повідомлення про те, що до медустанови доставлено 28-річного місцевого жителя з розривом селезінки, який стверджує, що одержав травми в РВВС, де його катували співробітники міліції.

Після опитування і обстеження потерпілого прокуратура Вільнянського району Запорізької області почала досудове розслідування за ч.3 ст.365 Кримінального кодексу (перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків) і ч.2 ст.127 КК України (тортури, вчинені за попередньою змовою групою осіб).