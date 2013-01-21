Донька Тимошенко просить чотирьох людей не вбивати її маму

Про це йдеться у зверненні Є.Тимошенко до Президента України Віктора Януковича, уряду, Верховної Ради, суддів, Генеральної прокуратури, керівників пенітенціарної системи, лікарів та працівників Качанівської колонії, текст якого передано УНІАН.

“Скоро вже буде півтора року, як моя мама – Юлія Володимирівна Тимошенко – за ґратами. Для мене очевидно, що вона позбавлена волі лише через те, що має честь, має мужність любити Україну, не зраджує своїм ідеалам, не поступається та не здається. Я відчуваю серцем, як їй сьогодні боляче і важко. Кожною своєю клітиною я розумію, через які тортури та знущання вона пройшла. Мабуть, вона могла би бути м’якшою, поступливішою... Але вона не може інакше, вона не може і не вміє жити наполовину, боротися на чверть, любити на третину. Бо вона справжня, моя мама... Я пишаюся своєю мамою. Я пишаюся тим, як вона тримається сьогодні. Хоча це зізнання дається мені через біль, постійну тривогу та страждання”, - підкреслюється у зверненні.

За словами доньки екс-прем’єра, Ю.Тимошенко живе під цілодобовим прицілом відеокамер, її розмови прослуховують, а її саму постійно розглядають.

“Моя мама не може ходити, бо в неї дуже болить спина. Вона кожної хвилини, кожної миті відчуває гострий фізичний біль, через що не може спати по кілька ночей поспіль. Між тим тортури все тривають і тривають. Тому все, що відбувається з нею, – це експеримент зі знищення людини. Для мене цілком зрозуміло, що мою маму хочуть убити. Вони не хочуть, щоб вона жила», - заявила Є.Тимошенко.

Вона зазначила, що «зараз йдеться вже навіть не про покарання і не про розплату». «Я не акцентую увагу на тому, що головні корупціонери обвинувачують у корупції невинуватих, а головні вбивці перекладають свою провину на тих, хто заважає їм підкорювати країну. Йдеться про фізичне свідоме вбивство моєї мами - Ю.Тимошенко”, - наголосила у зверненні Є.Тимошенко.

При цьому вона висловила вдячність головному лікарю харківської лікарні Михайлу Афанасьєву, лікарю Ірині Фурсі та іншим медикам, які, попри «нелюдяний тиск з боку підлеглих Януковича», у тих неможливих обставинах, які є, лікують її маму.

“Я прошу вас, незважаючи на усі залякування, зберегти у своїх серцях те, заради чого ви працюєте усе життя. Прошу вас залишатися вірними тому, що називається клятвою Гіппократа, прошу вас і надалі рятувати життя та допомагати хворим. Я закликаю вас не дозволити їм вбити мою маму”, - зазначила Є.Тимошенко.

У зверненні вона підкреслила, що звертається до В.Януковича, керівників Генпрокуратури Віктора Пшонки, Рената Кузьміна, начальника слідчого відділу СБУ в Харківській області Миколи Грабика, бо вважає, що вони несуть повну відповідальність за незаконне утримання її мами “без усякої провини за ґратами”.

“За тортури над нею, за використання брудних технологій та паплюження доброго імені. І найголовніше - ви несете повну відповідальність за життя моєї мами. Я не прошу вас бути чесними, людяними чи милосердними, бо розумію, що ці якості сьогодні в країні стали дефіцитом. Я не апелюю до вашої честі, бо знаю, що це марна справа. Я навіть не наполягаю на тому, щоб ви дотримувалися якихось правил та законів, бо не працюють зараз правила і закони. Я прошу всіх вас тільки про одне: не вбивайте мою маму!», - наголосила Є.Тимошенко.

«Я не боюся зламаної електронної пошти, я вже змирилася з тим, що не маю права на приватне життя. Я звикла, що для моєї родини нормою існування стали боротьба за свободу мами, за справедливість, за право на спокійну працю та приватне життя. Я знаю, що і для більшості українських родин таке нелюдське існування є сумною реальністю. Ми вистоїмо та поборемо все. Але зараз мене хвилює одне: я хочу, щоб моя мама жила”, - підкреслила донька екс-прем'єра.