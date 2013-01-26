У Луганську росіянин хотів вивезти двох українок до Москви для проституції

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків із громадськістю ГУМВС України у Луганській області, встановлено, що росіянин в Інтернеті зв'язався з 27-річною жителькою Луганська і запропонував високооплачувану роботу в Москві. Подробиці умов роботи він не повідомив, пообіцявши розповісти все при особистій зустрічі, а заразом попросив підшукати миловидну напарницю. Вибір ліг на дівчину 1995 року народження. Дізнавшись про те, що друга кандидатура підібрана, росіянин домовився про особисту зустріч у Луганську. Під час посадки у поїзд росіянина і двох дівчат затримали співробітники міліції.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано за ч. 3 ст. 303 Кримінального кодексу України (сутенерство або втягування у заняття проституцією). Росіянина затримано. Ведеться слідство.