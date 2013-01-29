«Арія» вирішила засудити колишнього вокаліста за виконання її хітів

Про це йдеться в заяві музикантів, що надійшла до редакції «Ленты.ру».

Група має намір у судовому порядку заборонити колишньому фронтмену використовувати для концертів та записів весь матеріал «Арії» за авторством Віталія Дубініна, Володимир Холстініна, Маргарити Пушкіної, Сергія Попова та Сергія Терентьєва.

Позов музикантів «Арії» прийнятий у провадження Кузьмінського районного суду Москви.

Вони вимагають стягнути з Беркута 840 тисячі рублів, а також захистити їхнє виключне авторське право на композиції.

У заяві йдеться, що засновники «Арії» пропонували Беркуту після його відходу з гурту укласти угоду, яка дозволила б йому безоплатно виконувати на концертах ті пісні, до створення яких він мав безпосереднє відношення. «Однак Беркут, спочатку повідомивши через свого юриста, що готовий підписати таку угоду, згодом відмовився від підписання документа без пояснення причин», - йдеться в заяві.

Артур Беркут був другим за рахунком вокалістом «Арії». Він прийшов у групу у 2002 році після Валерія Кіпєлова. За участю Беркута «Арія» записала альбоми «Хрещення вогнем» і «Армагеддон». У 2011 році Беркут покинув гурт, замість нього вокалістом став Михайло Житняк.