Музиканти, які влаштували пожежу в бразильському клубі, визнають свою провину

"Ми не йдемо від відповідальності... Два учасники нашої групи заарештовані. Ще один загинув. Якщо так має бути, вони залишаться за гратами. Використаний (піротехнічний) засіб не повинен був нікому заподіяти смерть, тим більше учасникові групи. Ми використовували його для пожвавлення свята, як це робилося завжди", - йдеться в повідомленні групи на її сторінці в Facebook, передає РІА Новости.

"Судити нас легко. Ми втратили людей, як і решта. Так, ми відчуваємо себе винними!... Ми платимо за нашу помилку. Тюрма - найменше для нас у цій ситуації. Наша вина йде ще далі", - наголошується в повідомленні.

У Бразилії в зв'язку з трагедією оголошено триденну жалобу. У понеділок пройшли перші похорони загиблих - на міському кладовищі Санта-Марії поховали 95 осіб.