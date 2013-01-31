У МВФ розповіли, чим займеться його місія в Україні

Про це, відповідаючи на запитання УНІАН, заявив директор департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джері Райс на прес-конференції у Вашингтоні.

За його словами, місія готова обговорювати широке коло економічних питань, поновити наявні дані і визначити подальші шляхи співпраці.

Як повідомляв УНІАН, місія Міжнародного валютного фонду, як і планувалося, 29 січня прибула з візитом до України, де перебуватиме до 12 лютого. Основною темою переговорів є нова програма співпраці з Фондом.

Перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов 14 грудня заявив, що Україна розраховує домовитися з Міжнародним валютним фондом про отримання нового кредиту стенд-бай обсягом 10 млрд SDR (близько 15,4 млрд дол.).

Водночас міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов 30 січня заявив, що за підсумками роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні не очікується підписання нової програми співпраці.

Довідка УНІАН. У 2010 році Україна і МВФ схвалили програму співпраці stand-by загальним обсягом 15,5 млрд дол. з метою реалізації реформ в Україні. Влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол. Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На думку експертів міжнародного рейтингового агентства Fitch Rating, якщо Україна у 2013 році не матиме можливості одержати фінансування з боку Міжнародного валютного фонду, існує ризик подальшого скорочення резервів НБУ і неконтрольованої девальвації гривні, що може призвести до подальшого зниження рейтингів.

Нагадаємо також, що у середині грудня 2012 року Міжнародний валютний фонд підтвердив запланований візит місії Фонду до України у другій половині січня 2013 р. Спочатку візит планувався на початок грудня 2012 р., проте був відкладений.