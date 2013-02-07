Прокуратура розслідує викрадення в Києві російського опозиціонера

05:36, 07 лютого 2013
Суспільство
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Прокуратура Києва розслідує справу про викрадання на території України російського опозиціонера Леоніда Развозжаєва за його власною заявою.

Леонід Развозжаєв / Фото: vk.com

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молдові та Україні.

Він також зазначив, що перша справа про зникнення Л.Развозжаєва на території України була закрита міліцією через відсутність складу злочину. Водночас представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомив, що адвокати Л.Развозжаєва подали нову заяву, згідно з якою прокуратура проводить розслідування.

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Як повідомляв УНІАН, Слідчий комітет Росії 19 жовтня 2012 року оголосив у федеральний розшук помічника депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова, активіста «Лівого фронту» Л.Развозжаєва. Він разом з координатором "Лівого фронту" Сергієм Удальцовим і опозиціонером Костянтином Лебедєвим є фігурантом кримінальної справи про підготовку до організації масових безпорядків, яку було порушено після перевірки фактів, викладених у фільмі НТВ "Анатомія протесту-2".

20 жовтня з'явилася інформація про те, що Л.Развозжаєва було викрадено невідомими біля будівлі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Києві.

За словами помічника голови Держприкордонслужби України Сергія Астахова, Л.Развозжаєв 19 жовтня легально покинув Україну і під час перетину кордону жодних зауважень прикордонникам не висловлював.

Слідство підозрює Л.Развозжаєва в незаконному перетині в жовтні російсько-українського кордону (санкція - до двох років позбавлення волі). Він перебуває під арештом до 1 квітня.

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10 січня стало відомо, що Л.Развозжаєв дав згоду на закриття справи про розбій. Йдеться про пред'явлене Л.Развозжаєву обвинувачення в здійсненому 15 років тому розбійному нападі і викраданні хутряних шапок. Справу було порушено за заявою мешканки Ангари, яка поскаржилася на те, що особи, які вчинили напад на її чоловіка в 1997 році, досі не притягнені до кримінальної відповідальності. Серед них, як вважають слідчі, був і Л.Развозжаєв. За інформацією слідчих, він разом із спільниками викрав у чоловіка відеокамеру і 500 хутряних шапок.

У рамках розслідування опозиціонер 9 січня був етапований до Іркутська.

Офіційний представник Слідчого комітету РФ Володимир Маркін заявив, що прохання Л.Развозжаєва про припинення за давністю справи про розбій стане визнанням провини.

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