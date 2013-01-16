СБУ каже, що ніякі спецслужби Развозжаєва в Україні не викрадали

Про це УНІАН повідомили в прес-службі СБУ, зазначивши, що Л.Развозжаєв 19 жовтня минулого року залишив територію України добровільно й на легальних підставах без втручання будь-яких спецслужб та інших правоохоронних структур.

У СБУ нагадали, що обставини, за яких Л.Развозжаєв залишив територію України, перевіряло Міністерство внутрішніх справ.

“Наші колеги двічі вивчили всі обставини, пов'язані з цими подіями. За результатами перевірки заяви адвоката Л.Развозжаева про його можливе викрадення Солом’янське райуправління міліції столиці в листопаді минулого року ухвалило рішення про відмову в порушенні кримінальної справи у зв'язку з відсутністю складу злочину”, - зазначили в СБУ, додавши, що вдруге перевірка проводилася органами внутрішніх справ за дорученням прокуратури Солом’янського району.

“Повторна ретельна перевірка підтвердила попередні висновки: підстав для проведення досудового слідства за статтею “незаконне позбавлення волі або викрадання людини” немає, тому слідчий відділ Солом’янського райуправління міліції 7 грудня 2012 року закрив кримінальне провадження зважаючи на відсутність складу кримінального правопорушення”, - підкреслили в СБУ.

При цьому в спецслужбі зазначили, що СБУ в свою чергу вивчала це питання: “відновлюючи хронологію тих подій, оперативники зіткнулися з масою нестикувань, які спростовували озвучені адвокатами Л.Развозжаєва сценарії його перебування в Україні”.

З'ясувалося, продовжили в СБУ, що в жовтні минулого року Л.Развозжаєв приїжджав в Україну двічі, причому один раз незаконно, використовуючи документи рідного брата, що підтверджено документально й свідченнями свідків.

Крім того, за даними Прикордонної служби України, 19 жовтня Л.Развозжаєв виїхав за межі України через контрольно-пропускний прикордонний пункт “Гоптівка” в Харківській області: «Легально, добровільно й самостійно, пред'явивши при проходженні митних і прикордонних процедур цього разу вже власний паспорт і не висловлюючи ніяких скарг і претензій».

“Діючи в межах своєї компетенції, СБУ на сьогоднішній день не отримала даних, які б свідчили про можливу причетність спеціальних служб і правоохоронних органів інших держав до організації виїзду Л.Развозжаєва за межі України”, - підкреслили в прес-центрі СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня ц.р. захисник російського опозиціонера Л.Развозжаєва, обвинуваченого в підготовці організації масових заворушень, оскаржив відмову Слідчого комітету РФ порушити кримінальну справу за заявою про викрадення опозиціонера в Україні.

"Щойно я подав скаргу до Генпрокуратури. На момент винесення відмови у них не було багатьох матеріалів, зокрема свідчень свідка, очевидця події. Ми вважаємо, що наші докази переконливі, їм немає підстав не довіряти", - сказав адвокат Дмитро Аграновський.

Нагадаємо, Слідчий комітет Росії 19 жовтня 2012 р. оголосив у федеральний розшук помічника депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова, активіста «Лівого фронту» Л.Развозжаєва. Він разом із координатором "Лівого фронту" Сергієм Удальцовим і опозиціонером Костянтином Лебедєвим є фігурантом кримінальної справи про підготовку до організації масових заворушень, яку було порушено після перевірки фактів, викладених у фільмі "Анатомія протесту-2".

20 жовтня 2012 р. з'явилася інформація про те, що Л.Развозжаєва було викрадено невідомими біля будівлі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Києві.

За словами помічника голови Держприкордонслужби України Сергія Астахова, Л.Развозжаєв 19 жовтня 2012 р. легально залишив Україну й під час перетину кордону ніяких зауважень прикордонникам не висловлював.

Разом із тим слідство підозрює Л.Развозжаєва в незаконному перетині в жовтні російсько-українського кордону (санкція - до двох років позбавлення волі). Він перебуває під арештом до 1 квітня.