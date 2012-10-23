Депутат Держдуми: Развозжаєва вивезли з мовчазної згоди українських силовиків

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав сам І.Пономарьов.

«Ця операція в Києві проходила з мовчазної згоди українських силовиків. Це моє припущення. По-іншому, на мій погляд зробити неможливо, адже Л.Развожаєва доставили до Москви з Києва літаком, а це означає, що Леонід проходив паспортний контроль», - сказав І.Пономарьов.

На його думку, «звичайно можна людину заховати в скриню й вивезти». «Я не думаю, що наші спецслужби настільки ризикували, що настільки серйозно зіпсувати відносини з Україною і думаю, що поінформували українських колег, а ті в свою чергу закрили очі», - сказав І.Пономарьов.

Він зазначив, що українські силовики зараз відхрещуються від цієї історії, оскільки інакше вийде, що закон порушувався з відома спецслужб.

«Звичайно, українські силовики говорять, що вони нічого не знали, але це не відповідає дійсності. А наші (російські), щоб українських колег якось відмазати оформляють це, що Л.Развожаєв з'явився з явкою з повинною. Це очевидна неправда, адже в нього навіть речі залишилися в комісаріаті ООН», - сказав він і додав, що в такому разі виходить, що українські силовики не контролюють ситуацію у себе в країні, якщо без їхнього відома в країні викрали людину.

«Я все ж таки думаю, що наші поінформували українських колег», - сказав він.

При цьому він підкреслив, що такі дії є порушенням міжнародних конвенцій на права людини отримати політичний притулок.

І.Пономарьов також повідомив, що йому й адвокату не дають можливості зустрітися з Л.Развожаєвим і його «утримують» у заручниках.

Як повідомляв УНІАН, Слідчий комітет Росії 19 жовтня оголосив у федеральний розшук помічника депутата Держдуми РФ І.Пономарьова, активіста «Лівого фронту» Л.Развозжаєва. Він разом із координатором "Лівого фронту" Сергієм Удальцовим і опозиціонером Костянтином Лебедєвим є фігурантом кримінальної справи за статтею "підготовка до організації масових заворушень", яку було порушено після перевірки фактів, викладених у фільмі "Анатомія протесту-2". Автори фільму, що вийшов на НТВ, стверджують, що опозиція готувала силове захоплення влади на кошти з-за кордону. У фільмі було показано відео, де С.Удальцов і його соратники нібито розмовляють із тодішнім головою парламентського комітету Грузії з оборони та безпеки Гіві Таргамадзе. За словами авторів картини, останній має досвід підготовки "кольорових революцій" у Грузії, Україні та масових заворушень у Білорусі. Офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін стверджує, що Л.Развозжаєв написав від руки 10 листів, де розповів про підготовку заворушень. 21 жовтня Л.Развозжаєв був узятий під варту Басманним районним судом Москви до 16 грудня.

Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) глибоко стурбоване зникненням російського опозиціонера Л.Развозжаева, яке сталося 19 жовтня 2012 року в Києві.