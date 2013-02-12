Оприлюднено порядок держатестації в школах

Текст відповідного листа розміщено на сайті Міносвіти.

Згідно з документом, у цьому навчальному році навчальні заняття завершуються 24 травня (25 травня для шкіл, які працюють за шестиденним робочим тижнем). У цей день проводиться свято «Останній дзвоник».

У 4-х класах державна підсумкова атестація проводиться з 13 по 21 травня із української мови та читання, математики. У навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин можуть підлягати атестації і результати навчальної діяльності з мови навчання (мова і читання).

У 9-х класах державна підсумкова атестація проводитиметься з 28 травня по 11 червня з п'яти предметів: української мови, математики, географії, біології, а також іноземної мови чи іншого гуманітарного предмета за вибором навчального закладу.

Листом також передбачається, що державна підсумкова атестація з української мови для випускників 9-х класів (диктант) проводитиметься 31 травня. Завдання буде оголошено в день проведення атестації по телебаченню (канал УТ-1) та радіо. Державна підсумкова атестація розпочинається о 9.00. Інший час початку проведення державної підсумкової атестації має бути погоджений навчальними закладами з відповідними органами управління освіти.

Державна підсумкова атестація для випускників 11-х класів проводиться з 27 по 31 травня з трьох предметів у письмовій формі за збірниками завдань. 27 травня відбудеться державна підсумкова атестація з української мови (переказ, обов’язково). Завдання буде оголошено в день проведення атестації по телебаченню (канал УТ-1) та радіо. Дати проведення атестації з двох інших предметів (з історії України або математики (для учнів, які навчалися за універсальним профілем) чи з профільного предмета (для учнів, які навчалися в класах інших профілів) та з предмета за вибором учнів) визначають навчальні заклади за погодженням з відповідними управліннями освіти.

Також МОН встановило, що документи про повну загальну середню освіту вручаються випускникам 1-2 червня 2013 року на урочистих зборах. Документи про базову освіту вручаються учням, які закінчили 9-й клас, 11-12 червня.