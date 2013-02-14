Міліціонеру дали три роки за сльзогінний газ на допиті

Як повідомила УНІАН прес-служба прокуратури області, Апеляційний суд Чернігівської області минулого тижня підтримав позицію прокуратури та засудив оперуповноваженого одного з райвідділів міліції до позбавлення волі строком на три роки з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах три роки. Суд також позбавив засудженого звання "лейтенант міліції".

Як встановлено, в червні 2010 року міліціонер, перевищуючи надані йому повноваження, застосовував насильство та змусив жителя одного із сіл Козелецького району зізнатися в крадіжці, якої той не скоював. Для тиску на чоловіка міліціонер застосував сльозогінний газ і таким чином примусив себе обмовити.

У першій інстанції справу розглядав Козелецький районний суд і засудив правоохоронця до умовного покарання. У прокуратурі Чернігівської області таке покарання визнали м'яким і оскаржили рішення суду в апеляційному суді. Вирок апеляційного суду вже набув законної сили.