СБУ розповіла, як від її імені хакери пошивають українців в дурні

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зловмисники розповсюджують шкідливий програмний засіб Trojan, що блокує роботу операційної системи Windows. При цьому на монітор ураженої ПЕОМ виводиться повідомлення про її блокування правоохоронними органами за нелегальну діяльність користувача (використання неліцензійного програмного забезпечення, відвідування порносайтів тощо) з вимогою перерахувати гроші на електронні гаманці. Сплата коштів за вказаними зловмисниками реквізитами не призводить до розблокування комп’ютера.

З метою психологічного впливу на користувачів правопорушники використовують офіційні логотипи СБУ, намагаючись створити у громадян враження, що їхнє програмне забезпечення блокує спецслужба.

Впродовж останніх місяців 2012 року – січня 2013 року вказана шахрайська схема застосована більш як у 13 країнах. За кордоном постраждалі одержували повідомлення у тому числі від правоохоронних органів Великої Британії та ФРН.

СБУ пропонує користувачам, що постраждали від даного вірусу, негайно звернутися до правоохоронних органів, які здійснюють заходи, спрямовані на розшук правопорушників.