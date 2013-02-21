Експерт розповів, як металурги проводять модернізацію через стан галузі

Про це повідомив віце-президент Української асоціації підприємств чорної металургії «УкрМет» Сергій Грищенко. «Навіть під час кризи жодна з провідних металургійних компаній світу не скасувала свої плани щодо модернізації. А для України, де знос потужностей досягає 70 відсотків, модернізація виробництва тим більше важлива », - зазначив Сергій Грищенко.

Повідомлення про видачу дозволу Комісією із захисту конкуренції Сербії на контроль за спільним інжиніринговим підприємством компаній СКМ і Concord Group Сергій Грищенко назвав «цілком логічним».

«Всі знають масштаби СКМ, і ніхто не сумнівається у планах компанії модернізувати свої виробничі потужності. Тому повідомлення про спільний інжиніринговий бізнес СКМ і Concord Group цілком логічно », - уточнив віце-президент« УкрМет ». На його думку, модернізація металургійних підприємств спричинить перегляд відносин між роботодавцем та працівниками.

«Зрозуміло, для роботи на модернізованих підприємствах потрібен і більш кваліфікований персонал, що стане ще одним завданням для СКМ. Адже за кордоном, де металургійні підприємства працюють за більш сучасними технологіями, продуктивність праці на одну людину місцями в 4-5 разів вища, ніж на відповідних підприємствах світу. А це, в свою чергу, відбивається і на зарплаті співробітників », - говорить Сергій Грищенко.