Нафтогаз спростовує інформацію про зобов'язання перед італійською IUGAS
«Нафтогаз» спростовує інформацію ЗМІ про зобов'язання поставити італійській IUGAS 13,1 млрд кубометрів газу.
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» спростовує інформацію ЗМІ про зобов'язання поставити італійській компанії IUGAS 13,1 млрд куб. м газу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАК "Нафтогаз".
«За результатами розгляду Стокгольмським арбітражним судом спору між італійською компанією IUGAS і Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» 19 жовтня 2010 року і 19 грудня 2012 року були ухвалені рішення, згідно з якими рішення про стягнення з компанії «Нафтогаз України» 13,1 млрд куб. м природного газу на користь італійської компанії IUGAS не приймалося», - зазначається у повідомленні.
Також прес-служба компанії уточнює, що за нездійснення поставок природного газу компанією «Нафтогаз України» протягом дії контракту Стокгольмський арбітражний суд ухвалив наступні рішення:
у період до 1 вересня 2008 року «Нафтогаз України» не несе відповідальності за нездійснення поставок природного газу у зв'язку з тим, що IUGAS не подавала заявок на його поставки;
у період з 1 вересня 2008 року по 31 грудня 2010 р. відповідальність компанії «Нафтогаз України» обмежується штрафом у 12,7 млн доларів;
у період 2011-2012 рр. «Нафтогаз України» не несе відповідальності за нездійснення поставок природного газу у зв'язку з існуванням обставин, які були поза контролем компанії.
«Стокгольмський арбітражний суд не ухвалював рішень щодо поставок природного газу у 2013 році (останній рік дії контракту)», - наголошується в повідомленні «Нафтогазу»
Довідка УНІАН. За інформацією, що з'явилася у ЗМІ 21 лютого 2013 року, НАК «Нафтогаз України» програв італійській компанії Italia Ukraina Gas (IUGAS) судовий спір на 3,9 млрд дол. Стокгольмський арбітраж зобов'язав «Нафтогаз» виконати контракт з італійським трейдером Italia Ukraina Gas і поставити йому 13,1 млрд кубометрів газу за цінами 2003 року - 110 дол. за тисячу кубометрів за нинішньої його вартості у 416 дол.