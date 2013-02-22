У Кривому Розі маршрутка влетіла в опору: постраждали 15 людей
18:25, 22 лютого 2013Суспільство
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Сьогодні у Кривому Розі близько 16-ї години внаслідок дорожньо-транспортної пригоди поблизу залізничної станції Мудрьона постраждали 15 пасажирів маршрутного автобусу, з них троє дітей.
У водія маршрутного автобусу стався сердечний напад
Про це УНІАН повідомили в Управлінні Державтоінспекції в Дніпропетровській області.
За попередніми даними, у водія маршрутного автобусу стався сердечний напад. Він втратив керування транспортним засобом і скоїв наїзд на залізничну опору.
Постраждалих пасажирів, а також водія доставлено до лікарень Кривого Рогу.
На місці події працюють слідчі Управління МВС.
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