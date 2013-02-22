У Кривому Розі маршрутка влетіла в опору: постраждали 15 людей

Про це УНІАН повідомили в Управлінні Державтоінспекції в Дніпропетровській області.

За попередніми даними, у водія маршрутного автобусу стався сердечний напад. Він втратив керування транспортним засобом і скоїв наїзд на залізничну опору.

Постраждалих пасажирів, а також водія доставлено до лікарень Кривого Рогу.

На місці події працюють слідчі Управління МВС.