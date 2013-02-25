Німецькі газотрейдери можуть поставити Україні не більше 10 млрд куб. м за угодою

Максимальний обсяг газу, який може бути поставлений в Україну німецьким газовим трейдером RWE Supply & Trading за рамковою угодою, становить 10 млрд куб. м.

Про це йдеться у повідомленні компанії RWE, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Максимальний обсяг газу, який може бути доставлений за рамковою угодою, становить 10 млрд кубометрів», - зазначається у повідомленні.

Згідно з повідомленням, рамкова угода, яка була підписана у травні 2012 року, дає лише правову підставу для разових операцій.

На даний момент компанія підтверджує деякі невеликі поставки газу в листопаді-грудні 2012 року в обсязі 56 млн кубометрів.

Також компанія зазначає, що спочатку рамкова угода була підписана до травня 2013 року, проте на даний момент її дію продовжено на невизначений термін.

Як раніше повідомляв УНІАН, 22 лютого 2013 року в ході спілкування з громадянами у рамках телепроекту «Діалог з країною» Президент Віктор Янукович заявив, що Україна уклала з німецьким газовим трейдером RWE Supply & Trading контракт на поставки природного газу щорічним обсягом до 5 млрд кубометрів.

Німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading продав Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» за підсумками 2012 року, першого року, в якому країна почала імпортувати цей вид палива з європейського ринку, 56 млн куб. м газу.

Компанія «Нафтогаз України» досі не надає результати імпорту газу з Європи в 2012 році.

Нагадаємо, що з 1 листопада минулого року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, який закуповує у у німецької компанії RWE і постачає за реверсною схемою в Україну через Польщу.

У 2013 році Україна планує імпортувати за реверсною схемою з Європи 5 млрд куб. м газу і скоротити його закупівлі в РФ до 20 млрд куб. м.

Також, за заявами голови правління «Нафтогаза» Євгена Бакуліна, компанія очікує збільшення поставок газу від RWE і приходу інших європейських трейдерів на внутрішній ринок.

Сьогодні, 25 лютого, в Брюсселі міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що Євросоюз обіцяє Україні вирішити питання про диверсифікацію поставок природного газу, що вплине на ціну російського газу для України.

Він пояснив, що йдеться про реверсні поставки газу з Європи.

“У нас є повна домовленість, і є чіткий план, який ми виконаємо найближчим часом”, - сказав Е.Ставицький, додавши, що йдеться про країни, які розташовані на західному кордоні України, зокрема Словаччину, Угорщину, Польщу.

Він зазначив, що є технічні можливості поставок з Європи газу в обсязі 30 млрд кубів, що повністю задовольняє потреби України в імпортному газі. При цьому, ціна такого газу відповідатиме ціні спотових ринків.

Відповідаючи на питання, коли така домовленість може бути реалізована, Е.Ставицький сказав: “Найближчим часом”.