ЗМІ: США вимагатиме від України компенсацій за перегляд тарифів у СОТ

США очікують, що Україна відмовиться від перегляду тарифних зобов'язань у рамках Світової організації торгівлі. У випадку, якщо Київ здійснить свій намір підвищити мито на 371 вид продукції, Вашингтон буде вимагати компенсації.

Про це в інтерв'ю ZN.UA розповів посол США при СОТ Майкл Пунке.

"Позиція Сполучених Штатів така ж, як і Європейського Союзу. Україна повинна надати компенсацію відповідним країнам-членам шляхом аналогічного зменшення інших ставок в українській тарифній сітці", - повідомив Пунке.

Дипломат стверджує, що потенційно Сполученим Штатам буде видана компенсація за більш ніж 150 тарифними лініями.

За його словами, запропоновані Україною дії викликають серйозні багатосторонні і двосторонні наслідки. "Україна діє як справжній збурювач спокою у СОТ, і потенційними наслідками цього може бути те, що американські та інші компанії просто не будуть готові інвестувати за такого клімату, надаючи перевагу інвестуванню радше в тих країнах, де уряди чітко дотримуються правил відкритого ринку", - зазначив посол США при СОТ.