Україна та ЄС планують домовитися стосовно мит при торгівлі з СОТ

Україна і Європейський Союз найближчим часом мають намір домовитися про скорочення переліку позицій для подальших двосторонніх переговорів, які Київ заявив для перегляду імпортних мит при торгівлі з країнами СОТ.

Про це з посиланням на джерело в уряді говориться в статті «Баланс тижня» на сайті ”УНІАН-економіка”.

Переговори, в результаті яких перелік позицій із 371 може бути скорочений до 20-30, відбудуться наступного тижня в Брюсселі.

«Україна і ЄС наступного тижня планують провести переговори в Брюсселі й розв’язати суперечку, що виникла в результаті наміру Києва переглянути імпортні мита при взаємній торгівлі. За інформацією джерела в уряді, суть компромісу, який очікується досягти, полягає в тому, що сторони із переліку позицій визначать групу основних, і саме щодо неї почнуть безпосередньо переговори. Скільки позицій увійде до групи, поки що не визначено. Їх може бути і 20, і 30, повідомило джерело», - говориться в статті.

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Як повідомляв УНІАН, Україна 12 вересня 2012 року звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита на 371 товарну лінію. Впродовж 3-х місяців члени СОТ мали підтвердити свою зацікавленість у проведенні таких переговорів. Потім упродовж 2-х місяців ці переговори мали бути проведені.

Звернення України викликало занепокоєння Європейської комісії, оскільки це може значно вплинути на загальний експорт товарів із ЄС до України, який становить майже 2 млрд євро на рік. Також такі дії України, на думку представників ЄК, не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

Президент Литви Даля Грібаускайте 6 лютого заявила, що ініціатива України з приводу перегляду мит може стати перешкодою для підписання угоди про асоціацію і ЗВТ, яке очікується в листопаді 2013 р.

На переговори щодо перегляду мит одержано 32 заявки від: Австралії, Аргентини, Бразилії, В`єтнаму, Гватемали, Гондурасу, Домініканської Республіки, Еквадору, Європейського Союзу, Єгипту, Індії, Ісландії, Канади, Китаю, Колумбії, Кореї, Малайзії, Мексики, Нової Зеландії, Норвегії, Омана, Пакистану, Парагваю, Перу, Сальвадору, США, Туреччини, Уругваю, Хорватії, Шрі-Ланки, Швейцарії та Японії.