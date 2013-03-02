Правоохоронці не вбачають криміналу в інциденті з Колесніченком в аеропорту - джерело

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.

«Його (Колесніченка – УНІАН) заяву внесено до журналу обліку правопорушень Солом’янського райуправління міліції міста Києва. Але поки не внесено до Єдиного державного реєстру, оскільки наразі в цьому інциденті не вбачається будь-якого кримінального правопорушення, зазначив співрозмовник агентства.

Як повідомляли деякі ЗМІ, В.Колесніченко у суботу в аеропорту Жуляни погрожував працівниці авіакомпанії, яка відмовлялася зареєструвати його на рейс без паспорта, кримінальною справою, звільненням і подальшим засланням «замітати вулиці».

У своєму блозі на Українській правді він повідомив, що написав заяву про вчинений щодо нього злочин в аеропорту і пообіцяв написати відповідну заяву Генеральному прокуророві.

В.Колесніченко розповів, що в суботу о 6:25 прибув до аеропорту «Жуляни» для вильоту за маршрутом Київ-Сімферополь рейсом компанії Air-Onix з метою проведення депутатського прийому громадян у своєму виборчому окрузі в Севастополі.

«На стійці реєстрації я пред`явив своє депутатське посвідчення, по якому був узятий безкоштовний квиток в авіакасі. У зв`язку з цим необхідно пояснити, що всі народні депутати України отримують пільгові квитки економ-класу на перельоти по Україні. При отриманні квитка в касі в обов`язковому порядку залишається ксерокопія посвідчення з підписом депутата, а в квитку вказуються не паспортні дані, а номер депутатського посвідчення. Під час посадки на поїзди, пароплави, автобуси чи літаки пред`являється депутатське посвідчення як документ, за яким одержаний проїзний квиток», - зазначив депутат.

Однак у «Жулянах» співробітниця за стійкою реєстрації зажадала в нього паспорт громадянина України.

«Спочатку я подумав, що це жарт - з 2006 року, з часу обрання народним депутатом, ніколи при реєстрації на внутрішній рейс у мене не питали паспорт», - стверджує В.Колесніченко.

«Але Пінижаніній я ввічливо відповів, що у мене немає навіть при собі паспорта. Тим більше що на моїх очах вона зареєструвала за вказівкою представника авіакомпанії Щеглової О.В. на цей же рейс без паспорта, а за службовим посвідченням, прокурора АР Крим – Павлова», - наголосив парламентарій.