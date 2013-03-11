Експерти назвали переваги розподілу держзамовлення між вузами за конкурсом

Голова Громадської ради при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту, секретар Спілки ректорів ВНЗ України Ярослав Болюбаш констатує, що головною перевагою розподілу державного замовлення між вищими навчальними закладам на конкурсній основі є рівність і справедливість по відношенню до всіх вузів, повідомляє РБК-Україна.

«Я згоден, що держзамовлення потрібно формувати на конкурсних засадах, адже це крок вперед у розвитку нашої вищої освіти. Головне, що тут працює принцип рівності учасників за певними критеріями. Але одночасно діє принцип відповідальності, яку ректор несе перед своїм колективом, адже, якщо не підготуєш базу - не виграєш конкурс », - говорить фахівець. Експерт прогнозує, що завдяки розподілу держзамовлення між вузами на конкурсній основі в багатьох університетах можуть відсіятися непрофільні спеціальності. «У цілому прогнозую, що за допомогою конкурсу можуть відсіятися непрофільні спеціальності в багатьох університетах, тобто, припустимо, спеціальність« економіка »в педагогічному вузі або« правознавство »в університеті культури», - стверджує Болюбаш. Секретар Спілки ректорів ВНЗ України також відзначає, що головною перевагою новації є рівність і справедливість по відношенню до всіх вузів.

«Зараз розподіл бюджетних місць відбувається таким чином - пропозицію за кількістю місць кожен університет погоджує з органами місцевої влади, потім його подають в Міносвіти, далі Мінекономіки аналізує ринок праці, його насиченість, наповнення. Проблема цієї системи в тому, що в остаточному підсумку одна людина приймає рішення, скільки вузу видати місць, тоді як при новій системі - ціла комісія. Тобто зростає «показник справедливості», - переконаний фахівець. У той же час, на думку експерта, новація буде успішна лише в тому випадку, якщо в ній будуть враховані всі можливі ризики.

«Потрібно детально відпрацювати положення, тобто сам механізм проведення конкурсу. Ми повинні також враховувати те, що університет не може один рік виграти держзамовлення, а на другий рік - уже ні. Крім того необхідно розуміти, що університет на периферії виконує не тільки освітню функцію, але функцію центру культури. Це дуже делікатне питання. Але, наскільки мені відомо, Міносвіти та Мінекономіки уважно відпрацьовують ці питання », - зазначає Болюбаш, підкреслюючи, що нова система розподілу держзамовленнь у вишах базується на світовому досвіді.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року Верховна Рада прийняла закон «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів», який набув чинності з початку поточного року.