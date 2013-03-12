Офіцер міліції отримав тисячу доларів за блеф

Як розповіла УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша, Вищим спеціалізованим судом України залишено без змін вирок Попільнянського райсуду стосовно колишнього оперуповноваженого ДСБЕЗ РВ УМВС України в області.

"Вироком суду працівника міліції визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 364 (зловживання службовим становищем) КК України",- сказала Т. Гоша.

Установлено, що капітан міліції вимагав від громадянки та отримав 1 тис. дол. США за сприяння в тому, щоб її затриманому чоловікові було обрано запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі. Хоча він не мав ніякого відношення до кримінальної справи, за матеріалами якої заарештовано вказану особу.

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Міліціонера засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією половини належного йому майна. Суд також позбавив його спеціального звання «капітан міліції» та права обіймати атестовані посади в органах внутрішніх справ терміном на 2 роки.