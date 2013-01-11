Капітана міліції затримали за вимагання

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша, установлено, що керівник територіального підрозділу державної служби боротьби з економічною злочинністю райвідділу міліції Житомира, перебуваючи на службі, вимагав і отримав від представника приватного підприємства 1600 американських доларів. За таку суму він пообіцяв у подальшому не перешкоджати підприємницькій діяльності.

За даним фактом прокуратурою Житомирської області відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією за частиною 3 ст. 368 КК України (одержання хабара).

Речові докази – кошти в сумі 1600 дол. - вилучено, капітана міліції затримано.

Досудове розслідування проводить прокуратура області.