Капітана міліції затримали за вимагання
У Житомирі під час отримання 1600 доларів затримано капітана міліції.
Як повідомила УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша, установлено, що керівник територіального підрозділу державної служби боротьби з економічною злочинністю райвідділу міліції Житомира, перебуваючи на службі, вимагав і отримав від представника приватного підприємства 1600 американських доларів. За таку суму він пообіцяв у подальшому не перешкоджати підприємницькій діяльності.
За даним фактом прокуратурою Житомирської області відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією за частиною 3 ст. 368 КК України (одержання хабара).
Речові докази – кошти в сумі 1600 дол. - вилучено, капітана міліції затримано.
Досудове розслідування проводить прокуратура області.