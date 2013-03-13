У Києві горе-мати покинула новонароджену дитину на вулиці
10:11, 13 березня 2013Суспільство
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Мати підкинула дитину під двері дитячого будинку.
Матері загрожує 3 роки в'язниці
У Києві мешканка Сімферополя залишила на вулиці новонароджену дитину, повідомляє прес-служба столичної міліції
Інформація про це надійшла 11 березня близько 15 години до Деснянського райуправління міліції. Як з'ясували правоохоронці, дитину підкинули до дитячого будинку, повідомляє КП в Україні.
Правоохоронці встановили особу матері немовляти. Нею виявилася мешканка Сімферополя. Жінка залишила біля дитини медичне свідоцтво про народження.
Немовля передали в дитячу клінічну лікарню, де його обстежують лікарі. Горе-матері немовляти загрожує стаття "Залишення в небезпеці", яка передбачає позбавлення волі на строк до 3 років.
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