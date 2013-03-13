У Києві горе-мати покинула новонароджену дитину на вулиці

У Києві мешканка Сімферополя залишила на вулиці новонароджену дитину, повідомляє прес-служба столичної міліції

Інформація про це надійшла 11 березня близько 15 години до Деснянського райуправління міліції. Як з'ясували правоохоронці, дитину підкинули до дитячого будинку, повідомляє КП в Україні.

Правоохоронці встановили особу матері немовляти. Нею виявилася мешканка Сімферополя. Жінка залишила біля дитини медичне свідоцтво про народження.

Немовля передали в дитячу клінічну лікарню, де його обстежують лікарі. Горе-матері немовляти загрожує стаття "Залишення в небезпеці", яка передбачає позбавлення волі на строк до 3 років.