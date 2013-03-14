«Укрзалізниця» довезе додому біженців із Сирії

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), українських громадян, які повернулися із Сирії, зустріли представники посольства України в Москві.

За рахунок держави ці громадяни будуть відправлені залізничним транспортом до місць постійного проживання - до Херсона, Запоріжжя, Одеси, Полтавської та Кіровоградської областей.

На залізничних вокзалах українців, які повернулися з Сирії, розмістили в залах офіційних делегацій і забезпечили харчуванням - ланч-боксами.

Сьогодні вранці четверо біженців (із них троє дітей) поїздом Москва - Одеса № 33 відправлені до Знам‘янки.

Інші наші співвітчизники будуть відправлені до місць проживання до Херсона (поїздом № 61 Москва-Херсон формування «Укрзалізниці»), Запоріжжя (поїзд № 17 Москва - Маріуполь) і Полтави (поїзд № 91 Москва-Кременчук).