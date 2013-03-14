Опозиція вимагає розслідувати, де гроші на боротьбу із СНІДом

Відповідні звернення направили голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, заступник голови фракції «Батьківщина» Андрій Іванчук, народні депутати з фракції «Батьківщина» Павло Петренко, Максим Бурбак, Андрій Пишний, Юрій Вознюк, Геннадій Зубко, Андрій Головко, Тетяна Донець, Лілія Гриневич та Анатолій Дирів, від фракції ВО «Свобода» Олег Махніцький, та фракції «УДАР» Роман Романюк, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Депутати вимагають перевірити факти неефективного використання бюджетних коштів, виділених Міністерству охорони здоров’я на виконання заходів з профілактики та лікування захворювань на туберкульоз у 2011-2012 роках та на реалізацію Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД у 2009-2013 роках.

У зверненнях зазначається, що впродовж кількох останніх років у сфері протидії виникненню і поширенню туберкульозу та ВІЛ/СНІДу склалася критична ситуація – «фактично обидві програми були провалені з вини Міністерства охорони здоров’я».

Депутати наголошують, що Україна – серед лідерів за рівнем захворюваності на туберкульоз. 1995 року за висновками Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні було визнано наявність епідемії туберкульозу. Тоді захворюваність на всі форми туберкульозу становила 41,6 випадків на 100 тисяч населення. При цьому 2011 року захворюваність на всі форми туберкульозу становила вже 67,2 випадки на 100 тисяч населення.

Однак протягом останніх двох років МОЗ не забезпечило ефективного використання коштів державного бюджету, виділених на профілактику та лікування туберкульозу, у результаті чого хворі на сухоти не отримали життєво важливих ліків, а темпи поширення захворювання продовжують зростати, заявляють в опозиції.

Як йдеться у зверненнях, за даними аудиту Рахункової палати, МОЗ не забезпечило своєчасної закупівлі протитуберкульозних препаратів і виробів медичного призначення для діагностики туберкульозу. Через це регіональні лікарні не були забезпечені необхідною кількістю ліків – в 2011 році вони отримали препаратів на рівні 8-24% від необхідної кількості, а у 2012 році – на рівні 60-75%.

Більш того, через недостатній контроль з боку МОЗ був закуплений протитуберкульозний препарат у 6 разів дорожче за ринкову ціну, наголосили депутати, додавши, що, однак, і він не постачався до лікарень понад 9 місяців. «Таким чином були порушені всі існуючі схеми лікування, від яких залежали життя сотень тисяч людей», - йдеться в документі.

Також, наголошують депутати, МОЗ не забезпечило ефективного використання державних коштів, виділених на Загальнодержавну програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки.

З огляду на це, народні депутати звернулися до генпрокурора, голови СБУ, віце-прем’єр-міністра, відповідального за сферу охорони здоров’я, та міністра внутрішніх справ з вимогою провести невідкладну перевірку численних фактів неефективного використання МОЗом коштів державного бюджету, виділених на виконання заходів з профілактики та лікування туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, у результаті чого хворі не отримали життєво важливих ліків, а темпи поширення захворюваності продовжують зростати.

Усіх посадовців, винних у цих порушеннях, опозиційні депутати вимагають притягнути до відповідальності.