Податківці перекрили канал тіньового спирту

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби в Донецькій області, при цьому з незаконного обігу було вилучено 30 тонн спирту на суму 1,5 млн грн. Також був виявлений канал надходження тютюнових виробів, незаконно ввезених на митну територію України, в оптово-роздрібну мережу регіону. З незаконного обігу вилучено 240 тис пачок цигарок на 2 млн грн.

У повідомленні також відзначили, що всього з початку поточного 2013 при проведенні комплексу оперативних заходів з незаконного обігу було вилучено підакцизних товарів на 9,16 млн грн.

Під час боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів до Єдиного реєстру досудових розслідувань у 2013 році було внесено 21 кримінальне правопорушення. За цими правопорушеннями вилучено підакцизних товарів на суму 4,2 млн грн.