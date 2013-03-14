Офіційний курс валют на 14 березня

04:00, 14 березня 2013
Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.

Нацбанк встановив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 14 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 799.3000 (на 13 березня – 799.3000)

100 EUR – 1037.5713 (на 13 березня – 1043.3263)

10 RUR – 2.6018 (на 13 березня – 2.5994)

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