Офіційний курс валют на 14 березня
04:00, 14 березня 2013Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні.
Нацбанк встановив офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 14 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 799.3000 (на 13 березня – 799.3000)
100 EUR – 1037.5713 (на 13 березня – 1043.3263)
10 RUR – 2.6018 (на 13 березня – 2.5994)
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