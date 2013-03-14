З сальмонельозом госпіталізовано 15 відвідувачів кафе

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, діагноз постраждалих - «сальмонельоз».

За даними лікарів, один постраждалий перебуває у лікарні з легкою формою захворювання, 14 – середньої тяжкості.

Всі постраждалі побували на одному з заходів у кафе у с. Рованці Луцького району. Джерело захворювання – вживання продуктів принесених замовником з дому (м'ясні, рибні, кондитерські вироби тощо).

Наразі Державною санепідслужбою здійснюється комплекс протиепідемічних заходів з локалізації та ліквідації наслідків події, залучені заклади охорони здоров'я, Державна ветфітосанітарна служба.